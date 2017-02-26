馬3擋廟會帳篷 被堆高機叉走 引網路論戰
2017-02-26 20:32
滷味攤老闆女友的馬3被廟方人員派出的堆高機叉走。（擷取自爆料公社）
〔即時新聞／綜合報導〕一輛停放在滷味店門口的馬3（Mazda3）因擋到廟會活動，被用堆高機叉離原地，照片被貼上臉書社團爆料公社後，引起網友討論。
網友在臉書社團貼文表示，今天上午行經台中市潭子區福潭路時，看到一輛馬3正被堆高機叉離原處，經詢問現場人員後，這才了解，當地廟會活動需要架設棚架，而這輛馬3停放在一間滷味店前，影響到棚架搭設作業，便商請堆高機前來將馬3移到其他地方。
網友看到照片貼文後，一開始都認為馬3亂停車，不僅影響廟方棚架搭設作業，還影響到滷味攤的出入，紛紛叫好表示：「亂停車剛好而已」，不料隨後滷味攤老闆友人出面緩頰表示，「車主是滷味老闆的女友，沒有亂停的問題！」再加上該處原本就沒有劃設紅線，網友們鋒頭轉向，開始質疑廟方私自亂移動別人的車輛是否合法。
遇到這狀況，網友們原本都力挺廟方移車留言表示「水！移的漂亮」、「再亂停車阿！」、「爽！最好直接丟水溝」，但滷味攤老闆友人貼文澄清後，網友見風向轉變，反而質疑廟方「堆高機沒申請可以上路喔」、「這樣亂移車沒違法嗎」、「準備被求償囉」。
看過貼文的員警表示，馬3停放的地方並無劃線，且跟滷味攤還有一小段空間並無違停，更遑論車主是滷味攤老闆的女友；而廟方部分，堆高機若無申請就開在馬路上，恐違反道路交通管理條例，可開罰3000到9000元罰鍰，至於移車部分，也恐遊走在法條之間；建議遇到類似狀況，還是請警方代為連絡車主移車最得宜且最無爭議。
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