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台南一家pub失火搶救中 初報店內無人
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台南一家pub失火搶救中 初報店內無人

南市安平區一pub失火，消防員搶救。（記者王俊忠攝）

2017-02-26  18:53

〔記者王俊忠／台南報導〕南市安平區慶平路上一間大型音樂pub，今傍晚6點多突然冒出火舌與濃煙，消防局派出大批人、車前往灌救。

消防人員入內射水滅火，由於店內尚未營業，消防人員初步表示屋內無人，持續滅火搶救中。

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  • 南市安平區一pub失火，消防員搶救。（記者王俊忠攝）

    南市安平區一pub失火，消防員搶救。（記者王俊忠攝）

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