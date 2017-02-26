海軍黃姓中校涉毒案 雄檢：還在偵查中
2017-02-26 19:02
〔記者黃建華／高雄報導〕黃姓海軍中校今年一月間遭高雄市保大特勤中隊查獲涉嫌持有毒品吸食器一案，黃姓中校拒絕軍方驗尿，並申辦退役，高雄地檢署襄閱主任檢察官王啟明今表示，這起軍人涉嫌施用毒品一案，經雄檢106年1月18日分案辦理，現尚未結案，仍在偵辦中。
據保大特勤中隊長許金發指出，特勤中隊員警是於106年1月11日0時55分許在苓雅區三多與自強路口發現嫌疑人黃男在路上行走，見警閃躲行跡可疑，在黃嫌隨身攜帶包包內查獲二級毒品安非他命殘渣袋1個，吸食工具玻璃球1個，帶隊偵辦並同意採尿送驗。
警方第一時間並不清楚他是海軍中校，全案依毒品危害防制條例移送地檢署偵辦。檢方則表示，全案目前尚未偵結。
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