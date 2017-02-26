高雄氣爆致證號遭廢止 李長榮化工不服仍敗訴

2017-02-26 19:13

〔記者楊國文／台北報導〕李長榮化工大社廠輸送丙稀發生高雄氣爆事件，造成300多人死傷意外，經濟部標檢局認定李長榮化工管理系統已失效，廢止其已登錄的ISO等證號，李長榮化工不服提起行政訴訟，台北高等行政法院認定處分於法有據，判李長榮化工敗訴。還可上訴。

判決指出，李長榮化工的大社廠分別於94年、95年、98年通過評鑑，取得OHS18001職業安全衛生管理系統、ISO14001環境管理系統、TOSHMS台灣職業安全衛生管理系統的認可，並以證號登錄。

103年7月31日夜間，李長榮化工大社廠在輸送丙稀時，發生高雄氣爆事件，造成重大死傷。經濟部標檢局調查認定，李長榮化工這三項管理系統已失效，且失效結果情節重大，依管理系統驗證實施辦法，廢止三個管理系統的登錄證號，要求李長榮化工須繳回證號的證書，不繳將予以註銷。李長榮化工提起訴願被駁回，因此提起行政訴訟。

李長榮化工主張，氣爆所牽涉地下管線位在大社廠20餘公里之外，且與中油公司、中石化公司的管線，均以管群方式鋪設，由中油公司埋管後，僅中油持有這些管群管線的所有圖資及整流站鑰匙，並沒有移交，李長榮化工只是氣爆管線的所有權人，請求撤銷相關處分。

但台北高等行政法院審理認定，李長榮化工未將工廠管理輔導法納入適用法規清單，又在取得地下管線所有權後，長期疏於進行必要的檢測、維護與保養，容任地下管線的管壁因腐蝕而日漸減薄，導致發生氣爆的重大事件，判李長榮化工敗訴。