| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
27日午後將有北返車潮 這些易壅塞路段報你知
 首頁 > 社會

高雄氣爆致證號遭廢止 李長榮化工不服仍敗訴

2017-02-26  19:13

〔記者楊國文／台北報導〕李長榮化工大社廠輸送丙稀發生高雄氣爆事件，造成300多人死傷意外，經濟部標檢局認定李長榮化工管理系統已失效，廢止其已登錄的ISO等證號，李長榮化工不服提起行政訴訟，台北高等行政法院認定處分於法有據，判李長榮化工敗訴。還可上訴。

判決指出，李長榮化工的大社廠分別於94年、95年、98年通過評鑑，取得OHS18001職業安全衛生管理系統、ISO14001環境管理系統、TOSHMS台灣職業安全衛生管理系統的認可，並以證號登錄。

103年7月31日夜間，李長榮化工大社廠在輸送丙稀時，發生高雄氣爆事件，造成重大死傷。經濟部標檢局調查認定，李長榮化工這三項管理系統已失效，且失效結果情節重大，依管理系統驗證實施辦法，廢止三個管理系統的登錄證號，要求李長榮化工須繳回證號的證書，不繳將予以註銷。李長榮化工提起訴願被駁回，因此提起行政訴訟。

李長榮化工主張，氣爆所牽涉地下管線位在大社廠20餘公里之外，且與中油公司、中石化公司的管線，均以管群方式鋪設，由中油公司埋管後，僅中油持有這些管群管線的所有圖資及整流站鑰匙，並沒有移交，李長榮化工只是氣爆管線的所有權人，請求撤銷相關處分。

但台北高等行政法院審理認定，李長榮化工未將工廠管理輔導法納入適用法規清單，又在取得地下管線所有權後，長期疏於進行必要的檢測、維護與保養，容任地下管線的管壁因腐蝕而日漸減薄，導致發生氣爆的重大事件，判李長榮化工敗訴。

廣告
  • 李長榮化工大社廠輸送丙稀發生高雄氣爆事件，其已登錄的ISO等證號遭廢止，李長榮化工不服打官司，台北高等行政法院判李長榮化工敗訴。（記者楊國文攝）

    李長榮化工大社廠輸送丙稀發生高雄氣爆事件，其已登錄的ISO等證號遭廢止，李長榮化工不服打官司，台北高等行政法院判李長榮化工敗訴。（記者楊國文攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 李長榮化工 高雄氣爆
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
早餐✧芝麻全麥饅頭
奶油鮮蝦義大利麵
酸香辣✧泰式椒麻雞
芋頭去皮不咬手！
轉寄

標題：高雄氣爆致證號遭廢止 李長榮化工不服仍敗訴


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月26日‧星期日‧丁酉年二月初一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.