頂樓漏水管委會只出2萬 管委會敗訴要修到好為止

2017-02-26 19:09

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市信義區四季春社區大樓的頂樓平台漏水，導致承租9樓的房客為此退租，屋主向管委會求償修繕漏水與退租損失共16萬餘元。基隆地院判管委會敗訴，不僅要賠償屋主16萬餘元，還要把漏水修到好。

畢姓屋主起訴主張，社區頂樓平台防水層失效，導致屋內天花板、牆面漏水嚴重，使得向他承租的張姓房客為此退租，害他損失1年租金共9萬9千元。

畢為此向管委會求償，管委會為此召開區分所有權人會議，只願支付畢2萬元費用修繕房子。

畢請水泥工止漏，花了6萬1767元後狀告法院，向管委會求償修繕房子與房租的損失共16萬767元。

法院認為，樓頂平台是四季春社區的屋頂，為維持建物安全及外觀的必要構造，屬公寓大廈的共用部分。

經台灣省土木技師公會鑑定後，確定樓頂平台是因防水層失去防水功能引發漏水，管委會怠於積極維護、修繕樓頂漏水問題。

法院因此，判管委會敗訴，須依台灣省土木技師公會建議的修復方式，將漏水問題修到好為止，並應支付畢已花費的16萬767元開銷。