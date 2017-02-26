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否認撿到手機 「Find My iPhone」鈴響賴不掉

陳男遺失手機，使用「FINED MY IPHONE」鈴響，讓撿到的人賴都賴不掉。（法新社資料照）

2017-02-26  21:27

〔記者王定傳／新北報導〕新北市陳姓男子去年4月間，到某鍋貼店用餐，不慎遺失iPhone 6手機，回頭詢問坐在他位子上的許姓男子，他否認撿到手機，陳男出絕招使用「Find My iPhone」功能，鈴聲從許男身上傳出，他想賴都賴不掉，新北地院法官認為他犯後有悔意，依侵佔遺失物罪，判罰金3千，緩刑2年。

判決書指出，去年4月14日晚間6時許，許男在鍋貼店撿到手機後，藏在自己身上，失主陳男事後急忙回店找手機，詢問店員也問坐在他位子上的許男，他卻說沒有見到手機。

陳男使出絕招，使用手機功能「Find My iPhone」，使自己的手機響，才在許男身上找到手機；但他偵查時否認犯行，還說只是想要吃完飯再交出去，另外他沒有聽到有人問手機的事情。

不過，陳男明確指出曾詢問許男，他卻否認，店員也說，陳男有折返詢問，且鈴聲音量，店內都聽得到。法官認為，許已坦承犯行，頗具悔意，且手機已發還被害人，陳男在警詢中也有說不欲追究，因此給予緩刑。

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