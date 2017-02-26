「我是改槍天才」 毒男臭屁遭逮
2017-02-26 19:34
警方查獲大批改槍工具及毒品。（記者王宣晴攝）
〔記者王宣晴／新北報導〕新北市一名26歲的陳姓男子，平時以販毒為生，近日學改槍企圖擁槍自重，向友人炫耀自己是改槍高手，淡水警方接獲線報，調查多日後昨持搜索票前往陳男住處搜索，陳男還企圖將改造到一半的槍枝拆卸藏匿，但仍被警方逮獲，並起出安非他命、K他命等毒品，當場被警方逮捕。
警方調查，有毒品前科的陳男與父母、妻兒同住在淡水某社區大樓內，毒品及改槍工具都藏在民宅內，近日來向友人炫耀自己是改槍天才；警方昨晚持搜索票前往陳男住處，未料陳男躲在主臥室浴室不肯出來，搜索員警在主臥室發現改槍工具、衣櫃保險櫃內則找到毒品，整間臥房宛如小型兵工廠，警方破門後發現陳男正在浴室內拆卸剛改好的槍枝，當場將他逮捕。
警方表示，現場搜出1批改造槍支工具（各式鑽頭、研磨棒、水平儀、工業用底火、玩具槍火藥、C型夾、砂輪機等）、1把仿巴西金牛座槍枝、22顆子彈、4公克的安非他命、14公克的安非他命咖啡包及愷他命5公克。陳男否認持有毒品，還辯稱那是「鹽巴」做工時可補充電解質，警方訊後依毒品、槍砲罪嫌將他移送法辦，並擴大追查毒品槍枝來源。
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