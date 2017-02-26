「的確有回報檢方」 中打公布通聯紀錄自清

2017-02-26 18:52

〔記者許國楨／台中報導〕刑事局中部打擊犯罪中心借提服刑中毒販黃俊傑取槍，黃嫌途中竟墜谷不見蹤影，引起究竟是失足意外或預謀脫逃、第一時間有無回報檢方等質疑，對此中打指出，當天自黃嫌墜谷到隔天確認脫逃均以手機及LINE與檢方確實回報，不排除黃嫌應是意外失足待援未果，才臨時起意逃亡。

警方上周四按檢方指示借提服刑中毒販黃俊傑到南投埔里山區取槍，黃嫌卻在途中滑落山谷失去蹤影，眼看外界各種疑慮如雪球般越滾越大，中打偵一隊隊長廖劭晃繼昨天召開記者記者會澄清案情，今天再度針對是否第一時間回報檢方等問題說明。

廖劭晃指出，23日當天中午到南投地檢署借提黃嫌到埔里關刀山取槍，黃嫌以穿在腳上的監所制式膠鞋抓地力不佳為由，要求脫掉打赤腳，進入山區後才發現步道崎嶇難行，沿途還有多處坍方，直到傍晚5點半左右行經一處坍方時，黃嫌突然失足滑落陡坡，慘叫一聲。

且沿途滑落的30秒內還斷續聽到黃嫌哀號、呼救聲，符合一般人遇到緊急狀況的正常反應，而當時天色尚屬明亮，若黃嫌有意脫逃應當下就離開，不致從5點半至晚間11時50分之間，仍持續對警方與救難人員的呼叫做回應。

廖劭晃說，黃嫌滑落的第一時間即先聯繫轄區消防單位及警方求援，因山區訊號不佳，直到晚間6點10才透過LINE通話連繫上承辦檢察官，也就是說，從人犯墜谷到24日下午5點28分，期間經過三波搜尋確認脫逃，都與承辦檢察官利用手機、LINE訊息、通話保持聯繫，如實回報進度狀況。

警方表示，當天戒護黃嫌進入山區，沿途有很多路段可以輕易脫逃，不需冒險到這處最危險陡坡裝失足再脫逃，就算如此大可在滑落山谷後趁著天色尚明亮逃走，不致於耗在原地回應達5個小時，反選擇大雨再脫逃，況且黃嫌滑落山谷時僅穿著短T及一件長褲，恐因大雨全身溼透出現失溫狀況，研判黃嫌可能找遮避點躲雨，導致救難人員被迫擴大搜救範圍，最後待援未果才臨時起意逃亡。