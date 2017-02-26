「的確有回報檢方」 中打公布通聯紀錄自清
〔記者許國楨／台中報導〕刑事局中部打擊犯罪中心借提服刑中毒販黃俊傑取槍，黃嫌途中竟墜谷不見蹤影，引起究竟是失足意外或預謀脫逃、第一時間有無回報檢方等質疑，對此中打指出，當天自黃嫌墜谷到隔天確認脫逃均以手機及LINE與檢方確實回報，不排除黃嫌應是意外失足待援未果，才臨時起意逃亡。
警方上周四按檢方指示借提服刑中毒販黃俊傑到南投埔里山區取槍，黃嫌卻在途中滑落山谷失去蹤影，眼看外界各種疑慮如雪球般越滾越大，中打偵一隊隊長廖劭晃繼昨天召開記者記者會澄清案情，今天再度針對是否第一時間回報檢方等問題說明。
廖劭晃指出，23日當天中午到南投地檢署借提黃嫌到埔里關刀山取槍，黃嫌以穿在腳上的監所制式膠鞋抓地力不佳為由，要求脫掉打赤腳，進入山區後才發現步道崎嶇難行，沿途還有多處坍方，直到傍晚5點半左右行經一處坍方時，黃嫌突然失足滑落陡坡，慘叫一聲。
且沿途滑落的30秒內還斷續聽到黃嫌哀號、呼救聲，符合一般人遇到緊急狀況的正常反應，而當時天色尚屬明亮，若黃嫌有意脫逃應當下就離開，不致從5點半至晚間11時50分之間，仍持續對警方與救難人員的呼叫做回應。
廖劭晃說，黃嫌滑落的第一時間即先聯繫轄區消防單位及警方求援，因山區訊號不佳，直到晚間6點10才透過LINE通話連繫上承辦檢察官，也就是說，從人犯墜谷到24日下午5點28分，期間經過三波搜尋確認脫逃，都與承辦檢察官利用手機、LINE訊息、通話保持聯繫，如實回報進度狀況。
警方表示，當天戒護黃嫌進入山區，沿途有很多路段可以輕易脫逃，不需冒險到這處最危險陡坡裝失足再脫逃，就算如此大可在滑落山谷後趁著天色尚明亮逃走，不致於耗在原地回應達5個小時，反選擇大雨再脫逃，況且黃嫌滑落山谷時僅穿著短T及一件長褲，恐因大雨全身溼透出現失溫狀況，研判黃嫌可能找遮避點躲雨，導致救難人員被迫擴大搜救範圍，最後待援未果才臨時起意逃亡。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 別以為磨蹭沒事！ 情侶隔著褲子做愛竟搞出人命...
- 政權交接混水摸魚？傳吳敦義愛將搬逾億赴柬被急卡
- 全球首富不是比爾蓋茲？ 傳「他」擁有6.2兆
- 紐時社論 批川普侮辱民主
- NBA》球星氣度！菜鳥闖禍毀紀錄 魏德高EQ回應（影音）
- 網紅女模王瑞兒赴日拍AV 遭10男輪暴嚇哭
- 爆乳人妻超猛！ 咖啡店爆打老公、狂扯小三髮
- 「詹啟賢絶對有責任！」 邱毅爆當年扁槍傷內幕
- NBA》湖人今年無補強 意在2018裸簽頂級球星？
- 阿公級殺手傳說 63歲狙擊手殲滅321名IS
- 雙薪肥貓？教育部又一高官退休轉任私校
- 四葉草玩3P 黃明志被抓包那裡「凸凸的」
- 台日對抗賽》中職聯隊今晨出發 林泓育戴帽「台日友好」
- 徐若瑄同框歌神 糗尪嗨到失聲
- 【朵朵小語】 火車
- 「真面目」被酸大媽 劉嘉玲無懼負評曬素顏
- 中國紀念二二八？ 黃國昌：請從六四事件開始吧
- 宜蘭》贈「農民圖」 黃玉成向農民請命
- NBA》48勝9敗 VS 9勝48敗 林書豪面臨勇士大考驗
- 王中平健康亮紅燈？右眼腫脹顏面僵硬
- 上億娶親車隊 哈雷、拖板車開路
- 傳吳敦義、郝龍斌談整合... 黨主席之戰誰會退出？
- 鬼怪孔侑超夯 8點檔男星也跟風
- 海德堡汽車衝撞行人3傷 肇逃嫌犯中彈
- 見證歷史 鍾逸人：蔣介石是228事件元凶
- 受國際油價減產影響 明天起汽柴油漲0.1元
- 美國紐奧良遊行事故 酒駕衝撞人群釀28傷
- 國安報告打臉川普？ 禁穆令7國家對美無威脅
- 228檔案難調閱 陳儀深：應立法排除障礙
- 網球》德雷海灘公開賽 羅尼奇、索克爭冠
- 交通部北宜直鐵2新方案 促進會力爭方案一
- 上美節目自稱瑞典國安顧問 瑞典人卻不認識他...
- 台籍越南偶像驚傳車禍 鼻骨骨折靠呼吸器
- 稽查遊覽車旅遊安全 竹苗舉發5件
- 聘中國太子黨當門神？ 美查花旗
- 南投大神龜出爐 18888斤傲視全台
- 綠電認購前五大 桃園包辦前三
- 郭天信不辱使命 率南英衝進4強
- 論文造假風暴／要楊泮池辭校長 台大︰沒有理由！
- 今年暖冬 青梅結果率剩2成 歷年最慘
標題：「的確有回報檢方」 中打公布通聯紀錄自清
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email