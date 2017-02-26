130公斤壯漢搶劫 兩警壓制變摔角場

一百三十公斤重的丁姓男子涉強盜財物，被警方制伏帶回偵辦。（記者王俊忠翻攝）

2017-02-26 17:23

〔記者王俊忠／台南報導〕家住彰化縣的丁姓男子因沒錢坐車回家鄉，今午竟到南市北區常消費的電玩店想借錢，與女店員爭執情緒失控，拿板凳敲女店員頭部，搶走四千八百元。警方到場見丁男體重達130公斤又抵抗不從，兩警費盡九牛二虎之力才將丁壓倒在地，花了三、四分鐘把他上銬帶回依強盜罪嫌送辦。

警方調查，丁姓男子（30歲）今午到南市北區中華北路一家電玩店欲向女店員借二千元，女店員自認不認識對方、表明拒絕，兩人爭執幾分鐘，丁嫌氣的情緒失控，竟拿起店內板凳朝女店員頭部砸去，女店員頭部紅腫受傷。

丁嫌還搶走女店員揹在身上的皮包，皮包內約有四千八百元現金，丁嫌得手後往店外逃逸，女店員不甘受害、跟著搶嫌外出，要求搶嫌還她皮包，丁嫌不理會女店員、徒步離去，附近飲料店員工與客人熱心跟蹤丁嫌。

警方獲報趕到現場，發現丁嫌在附近巷內繞了一圈、又回到電玩店前，警方得知丁是搶嫌、上前欲盤查與搜身，丁嫌反抗不從，五分局和緯派出所副所長黃文献、巡佐葉進坤兩警見丁身材壯碩、聯手擒拿，但丁仍不就範，只好奮力將他壓倒在地，花了三、四分鐘才用手銬銬住氣力放盡的丁嫌雙手，帶回警所偵辦。

警方與丁嫌搏鬥、壓制的幾分鐘過程，有許多路人圍觀，全被網友拍下po上臉書社團「黑色豪門企業」。丁嫌告訴警方，他常到這家電玩店消費，輸了不少錢。女店員反駁說，她沒見過丁嫌到店內消費，不認識對方，不願意借錢給他，借不成竟用搶的！