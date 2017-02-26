婦人當街遭擄喊救命 竟是……

廖男當街擄妻還砸車被逮獲。（記者廖淑玲攝）

2017-02-26 18:23

〔記者廖淑玲／雲林報導〕廖姓男子當街和一名女子吵架並強拉女子上到一輛未懸掛車牌的車子，女子驚聲尖叫喊「救命」，被路人發現報警，警方趕抵現場未發現人車，緊急調閱監視器，查獲時2人仍在車上爭吵，且整輛車多處被砸毀，警方調查發現竟是夫妻吵架，且在廖男身上查獲毒品，訊後今依違反毒品危害防制條例及妨害自由罪移送。

虎尾分局虎尾派出所員警黃建庭、陳俞蓉昨獲報虎尾鎮公安路有一輛未懸掛車牌的黑色休旅車強押一名女子上車，經員警趕到現場搜尋，都未發現該輛休旅車，還有網友在臉書群組po出從高樓上拍到警車到場的畫面，讓人震驚。

警方積極調閱附近路口及大樓監視器，掌握車輛停放在虎尾德興路口，員警立即趕往現場，發現車子前座大玻璃被砸破，車內有一對男女仍在拉扯爭執，女子看到有警察當場向員警哭訴要對該名男子提告，該男子聽聞女子要提告，竟衝出車外拔腿逃跑，被黃建庭、陳俞蓉追趕約500公尺後將男子制伏。

警方調查，該男女為夫妻關係，廖男坦承與妻子有財務糾紛發生爭執才強拉她上車，否認有毆打，至於車體及玻璃多處遭毀損，是他在盛怒下持棍棒砸爛，車牌就放在後座，警方並在其身上查獲安非他命、車內座椅夾層發現安非他命吸食器一組。