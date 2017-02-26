指5至10％司法官收賄被圍剿 張靜：問心無愧

2017-02-26 17:34

〔記者楊國文／台北報導〕台灣陪審團協會理事長張靜律師，此次獲選出任司改國是會議第四分組的委員，對於自己質疑有5至10％司法官收賄的投書引來司法院、法務部等單位抗議，張靜今表示依據個人36年執業經驗提出質疑，反問「我何錯之有」？若蔡英文總統因此要剔除他的司改國是會議分組委員身分，他沒意見，外傳檢察官與法官要連署將他移送懲戒，他認為「無所謂啦」、「我問心無愧」。

張靜是司訓所第18期結訓，曾任檢察官，主張我國刑事訴訟應改採陪審團制，昨以「陪審制是台灣司法界除屎的良方」為題投書網路媒體，提到「今天法官或檢察官還會收錢的大概在5%至10%之間，也許再多一些，也許再少一些」、「揣摩上意的法官、檢察官」等麻辣內容，引起譁然，從昨夜至今天中午，司法院、法務部、法官協會、檢察官協會都發聲明抗議。

今天人在台東的張靜律師接受電話訪問說，是依據自己36年執業經驗對司法官操守提出質疑，是可受公評的事，並指連蔡總統都說過「有錢判生、無錢判死」的話，他何錯之有。

至於他質疑還有5％至10％的法官或檢察官收錢，有何根據？張靜說，全中國民國有那一個機關有具體數據？蔡總統有提數據嗎？他說，此數據或許有一些誤差，但他既沒有調查權，也無法監聽，那有辦法說出特定司法官收錢事證，或數據，這是有偵查權的檢察官等人的事。

至於若被移送律師公會懲戒，張靜說「無所謂啦」、「我問心無愧」，問民意啊，看誰對。