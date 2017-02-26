男陳屍計程車上 驚見頸部有刀傷

林男被兒子發現陳屍在計程車內，頸部有刀傷。（記者王宣晴翻攝）

2017-02-26 16:06

〔記者王宣晴／新北報導〕今天下午近3時許，新北市一名66歲的林姓男子被兒子發現陳屍在停放蘆洲國道路二段旁的計程車上，車門無法打開，林兒趕緊報案請求消防人員協助，警消到場破門發生林男已明顯死亡。警方正在調查死因。

警消表示，林男是陳屍在副駕駛座，並在後座發現一把水果刀，目前封鎖現場調查中。