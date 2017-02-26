檳榔西施遭客「摸一把 」 老闆竟說：忍一下就好

2017-02-26 17:46

〔即時新聞／綜合報導〕買檳榔摸一把，好像已成習慣。台中一名21歲鄭姓女子在大里區中興路的檳榔攤上大夜班，上周一晚間遭一名疑似想趁消費偷吃豆腐的男客人強行拉手，鄭女不爽甩掉對方，竟遭男子飆罵國罵，她氣得向老闆抱怨，老闆竟表示這又不是什麼大事，要她「忍一下就好了」。沒想到隔天遭老闆以服務態度不佳、常跟客人聊太久為由將她解僱。鄭女氣不過報警，不僅控告男客性騷擾，還向勞保局投訴老闆違反《勞基法》。

據《蘋果日報》報導，鄭女表示，上周一深夜11點多，一名年約30多歲的醉漢和友人搭計程車到檳榔攤，醉漢下車搶付錢，藉著酒意靠往鄭女，還抓住她左手臂不放。她甩開對方的手，竟遭辱罵髒話，她回嗆：「要摸不會去酒店喔！」雙方僵持10分鐘，對方才付錢離去。

鄭女說，張姓老闆全程都在場，事後詢問她後便說，這又不是什麼大事，「忍一下就好了」，別間店小姐遇性騷擾也是忍一下就過去，我是為妳的安全著想。而老闆隔天竟以服務態度不佳及跟客人聊天太久為由，要鄭女交出店鑰匙並要解僱她，工作期間不但未幫她辦勞保，超時上班12小時也未給予加班費。

張姓老闆則解釋，要鄭女忍耐是怕遭客人砸店，另解僱她是因從監視器看到她與客人聊天很久，有客人反應她服務態度不好；而無勞保則是員工數不到5人；上班12小時因當天僅2人上班，也表示「鄭女薪水3萬2千元是高薪，還不含獎金抽成，才沒發加班費」。

中市勞工局勞檢處處長羅群穆表示，5人以下公司未投保，未違反規定；加班費應給而未給，最高罰100萬元。若員工遭客人性騷擾，雇主不予理會，則違反《性騷擾防治法》，最高可處30萬元罰款，此案由性平工作平等委員會調查。