工人攜彈逛街贓牌露餡 警追出槍彈送辦
2017-02-26 15:57
〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市1名張姓工人去年底攜彈逛大街，卻因懸掛贓牌露餡，鳳山警方眼尖攔檢逮人，前天追出槍彈送辦，張男竟瞎扯觀賞用，警方看了也搖頭。
警方調查，嫌疑人張姓工人（42歲）曾犯下槍砲、竊盜及毒品等案，平日於小港區1家鋁工廠工作，去年底攜帶子彈騎車逛大街，途經鳳山區新富、南京路口，因機車懸掛贓牌露餡，被鳳山警方眼尖攔下盤查，身上起獲24顆制式子彈，經鑑定其中2顆是制式子彈，另21顆為非制式子彈，但鑑定具有殺傷力。
警方深入追查子彈來源，發現張男平日攜槍防身，為避免逮捕過程爆發衝突，前天趁他到工廠工作，出動大批警力，帶他到苓雅區租處搜索，當場查獲改造手槍1把、子彈7顆、失竊重機車車牌1面等。
警方表示，張男到案坦承持有槍枝，供稱持有槍彈自保防身，沒有其他不法意圖，純粹用來觀賞把玩，不過警方存疑持保留態度，警訊後將他依槍砲及竊盜等罪嫌送辦。
警方指出，近期查獲非法槍枝，幾乎都是改造手槍，持有刑責5年起跳，不同持有制式手槍刑責是7年起跳，道上人物為減輕被查獲刑期，現均改持改造精良的手槍，每把黑市行情3至5萬元，有的改造道具槍，外貌與真槍幾無差別，全案擴大偵辦中。
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