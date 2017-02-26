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天氣太冷 基隆交通隊長父親猝死母親救回

2017-02-26  15:53

［記者簡惠茹、吳政峰／宜蘭報導］基隆市警察局交通隊長賴國隆爸媽疑似天冷倒在宜蘭縣三星鄉家中，父親當場沒有呼吸心跳，急救後宣告不治，母親急救後已經恢復意識，賴國隆心情沈重，正在趕回宜蘭途中。

兩夫妻的小兒子今天上午打電話回家一直沒有人接，拜託親戚前往家中查看，親戚一到門口，從玻璃落地窗往內看，居然看到老婦倒在地上，可是因為門上鎖，趕緊報警請警消協助，門一打開，走往老夫婦臥室一看，老翁躺在床上，就像睡著一樣一動也不動，當場已經沒有呼吸、心跳，送醫後急救不治。

兩夫婦共育有3個兒子，1個女兒，其中一名兒子是現任基隆市警察局交通隊長賴國隆，他一聽聞消息，正在趕回宜蘭的路上，他說，父親一直以來都有一些心臟、腎臟的老人疾病，持續在台大醫院看診，母親則因為中風行動不便，現在心情很沈重，正在趕回宜蘭處理中。

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  • 基隆市警察局交通隊長賴國隆爸媽疑似天冷倒在宜蘭縣三星鄉家中，被發現後送醫。（記者簡惠茹翻攝）

    基隆市警察局交通隊長賴國隆爸媽疑似天冷倒在宜蘭縣三星鄉家中，被發現後送醫。（記者簡惠茹翻攝）

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