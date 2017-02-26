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亡父送的腳踏車不見 員警協助尋獲、貧童開心

2017-02-26  15:51

〔記者邱奕統／桃園報導〕桃園市龜山區吳姓小四男童，家境不佳，在他10歲生日時，首次收到爸爸送的1輛二手腳踏車作為生日禮物，不幸的是，爸爸在幾個月後因為車禍過世，腳踏車成為爸爸送的最後生日禮物，令男童非常珍惜，沒想到24日下午放學時，腳踏車卻被同學惡作劇藏起來，男童焦急萬分，冒著低溫四處奔找，但都找不到，幸好巡邏員警經過，載著他一巷一弄尋找，終於在河堤旁的橋下找到他的腳踏車。

警方表示，男童父母過去擔任臨時油漆工，家境並不好，在他10歲生日前，因為沒有多餘的經費，因此要去哪裡都靠走路，這輛腳踏車雖然是二手的、外觀有點破舊，但因為是爸爸送男童的第一個生日禮物，讓他還是很開心。

警方說，男童爸爸送了生日禮物後，沒幾個月就因為車禍不幸過世，腳踏車成為爸爸送的最後生日禮物，意義珍貴，令吳童更加珍惜，而且堅強的騎著爸爸送的腳踏車，在每天放學後到爺爺開的雜貨店打工，替媽媽分擔家裡經濟壓力。

警方表示，沒想到腳踏車卻被不知情的同學惡作劇藏起來，男童找不到腳踏車，心裡十分焦急，又擔心家人知道了會擔心，因此瞞著家人在街頭到處奔波尋找，當天雖然低溫來襲，但男童因為焦急、四處奔波，單薄的衣服仍被汗水浸透，令人不捨。

警方說，剛好坪頂派出所員警巡邏經過，見男童獨自在街頭慌慌張張，因此下車關心，見男童滿身汗，一臉疲憊，態度卻堅決地說一定要找到腳踏車，令員警感到不忍心，也擔心他感冒，因此邀他上警車，載著他找，找到傍晚左右，總算在一處河堤橋下發現腳踏車，男童這才嶄露笑容，開心地牽著腳踏車回家。

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  • 吳姓男童（左二）找到腳踏車後，開心的笑起來。（記者邱奕統翻攝）

    吳姓男童（左二）找到腳踏車後，開心的笑起來。（記者邱奕統翻攝）

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