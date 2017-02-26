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老婦迷途 捷運警用科技設備連絡上家人

８６歲的陳姓老婦忘記自己住小港區，一直向警方說她住「台南安定」。（記者黃建華攝）

2017-02-26  15:45

〔記者黃建華／高雄報導〕家住小港區的86歲陳姓老婦人，今天獨自徘迴在捷運小港站4號出口，疑因失智、忘了如何回家，有好心民眾發現，通知捷運警察協助，警方怎麼問，老婦都說她「住在台南安定」，卻說不出如何聯絡家人，警方最後用警用電腦「人臉辨識」功能查出她其實住在小港區，連繫上陳婦外孫女接回，免於老婦流落街頭。

今天13時20分，捷運警察隊接獲迷途老婦需協助的通報後，隨即調度線上警力小隊長舒懷民、警員洪政界到場，經查，老婦人身上並任何證明文件可資確認身份，員警詢問老婦人，僅問出其住在「臺南市安定區」，但卻無法詢問出家人聯繫方式。

最後警方以M-Police警用電腦之「人臉辨識系統」查證，查出該老婦人的身份資料，住現住於高雄市小港區，並透過小港分局同仁協助，聯繫到家屬；其外孫女並於14時30分許趕至捷運小港站將老婦人帶回，結束老婦人迷途驚魂記，這對嬤、孫離去前一再向員警表示感謝之意。

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  • 陳姓老婦人被外孫女接回時再三向警方致謝。（記者黃建華攝）

    陳姓老婦人被外孫女接回時再三向警方致謝。（記者黃建華攝）

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