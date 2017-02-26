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2天破3處毒品分裝場 警逮12名毒蟲

2017-02-26  15:12

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市新莊警分局日前接獲線報，鎖定多處毒品分裝場，本月24、25兩日晚間兵分多路前往搜索，順利逮到12名毒蟲，查獲大量安毒、K他命、毒品咖啡包及一粒眠等各式毒品，重達近1公斤，訊後將12人全數送辦。

警方表示，自前天起連續兩天執行掃毒專案，當天先在三重、蘆洲逮到李男等9人，起出安非他命23包、毒品咖啡包、k他命13包、毒品咖啡包分裝原料，共計約8百公克；昨晚福營派出所也前往查緝，在轄內發現另名李男身上持有15包毒咖啡包，訊後發現北市中山北路上的套房也成為毒品分裝場，立刻率員前往查緝，逮到另2名男子，查獲64包毒咖啡成品包及其他毒品。

警方說，目前3案將朝毒品分裝場，販賣運送毒品方向偵辦，並持續向上追查藥頭。

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  • 新莊警方2日破獲3處毒品分裝場，送辦12名毒蟲。（記者王宣晴翻攝）

    新莊警方2日破獲3處毒品分裝場，送辦12名毒蟲。（記者王宣晴翻攝）

  • 新莊警方2日破獲3處毒品分裝場，查獲大量毒品。（記者王宣晴翻攝）

    新莊警方2日破獲3處毒品分裝場，查獲大量毒品。（記者王宣晴翻攝）

  • 新莊警方2日破獲3處毒品分裝場，查獲大量毒品。（記者王宣晴翻攝）

    新莊警方2日破獲3處毒品分裝場，查獲大量毒品。（記者王宣晴翻攝）

  • 新莊警方2日破獲3處毒品分裝場，查獲大量毒品。（記者王宣晴翻攝）

    新莊警方2日破獲3處毒品分裝場，查獲大量毒品。（記者王宣晴翻攝）

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標題：2天破3處毒品分裝場 警逮12名毒蟲


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