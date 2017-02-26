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大樓內開毒趴 警查獲「一屋子惡魔」

2017-02-26  15:14

〔記者余衡／新北報導〕新北市板橋警方前晚循現至中和查緝毒品案，在一棟大樓15樓房內當場查獲方姓男子等6人正在開毒品轟趴，警方起出各色印有惡魔圖案的毒咖啡包共53包，重量高達734公克的毒咖啡包，罕見的大量令員警直呼，真的是「一屋子惡魔！」

警方調查，20歲的方男夥同18歲廖姓男子在中和販毒，租屋處就是毒品試用及出貨地，他們利用通訊軟體接洽買家，前晚時機成熟，警方趁廖男準備外出，大批幹員一舉湧進屋內，方姓男子還在睡覺，其他4名毒友則在客廳拉K，警方除起出大量毒品咖啡包外，還有112顆一粒眠112顆，少許搖頭丸、梅錠及K他命、分裝袋等。全案訊後將6人依毒品罪移送法辦，並擴大追查毒品來源。

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  • 警方查獲大批印有惡魔圖案的毒咖啡包（記者余衡翻攝）

    警方查獲大批印有惡魔圖案的毒咖啡包（記者余衡翻攝）

  • 警方還獲查一粒眠等毒品（記者余衡翻攝）

    警方還獲查一粒眠等毒品（記者余衡翻攝）

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標題：大樓內開毒趴 警查獲「一屋子惡魔」


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