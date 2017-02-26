手機行賣假iPhone配件 專業鑑定人：真的不好分
2017-02-26 15:21
警方查獲手機行賣假蘋果配件。（記者鄭景議翻攝）
〔記者鄭景議／台北報導〕警方日前接獲線報，得知有店家販賣假iPhone配件，前往查緝後，在信義區及新北市三重區的某家手機連鎖店中，查獲大批iphone假配件，有液晶螢幕、玻璃面板、手機電池、手機排線、手機傳輸線、耳機及液晶螢幕貼等等琳瑯滿目，而且幾可亂真，連專業鑑定人員都嘖嘖稱奇，表示這真的不好分辨，民眾恐怕上了當也不會知道。
松山警分局員警在接獲線報後，經過一連串地埋伏、跟監、蒐證及送鑑等動作後，發現該家手機行所販售之iphone相關配件並非原產製造所銷售之產品、所開立之單據卻均蓋有蘋果百分百之戳章，亦使用相同蘋果格式之名片，於是向台北地方法院申請搜索票，於本月22日下午13時30分持搜索票，同步在臺北市信義區及新北市三重區某連鎖手機通訊行兼維修站進行搜索，並搜出大量假iPhone配件。
手機行的鍾姓老闆雖然年紀輕輕又很有生意頭腦，不到30歲就有三間連鎖手機通訊行，卻對於自己販賣假配件渾然不知，直到警察上門才驚覺違法，即將遭美國蘋果公司以違反商標法的案由提告，之後將面臨龐大的損害賠償。
警方也呼籲大眾，目前在臺灣地區iphone手機的維修方式，都是以機換機的方式進行維修，並沒有像一般手機通訊行一樣，可針對特殊項目進行維修。這些仿冒品不僅造成侵權行為；還充滿了安全上的疑慮，如：手機狀態的不穩定及電池可能會發生過熱的現象，不管是消費者或果粉，凡購買iphone手機配件或商品，都應前往蘋果直營店或授權之維修站進行購買或維修，以免自身權益受損。
假配件連專業鑑定人都認為做的很像。（記者鄭景議翻攝）
各式假iPhone配件。（記者鄭景議翻攝）
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