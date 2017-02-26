苗縣泰安溫泉會館宿舍火警釀1死 疑兒童玩火釀禍

2017-02-26 14:58

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣泰安鄉龍山部落一民宅昨天下午傳出火警，在2樓溫泉會館宿舍休息的49歲龔姓男員工被燒成焦屍，苗栗縣消防局及警方初步調查，當時屋主的4歲女兒與鄰居4歲、3歲女幼童在1樓房間床鋪玩打火機點燃衛生紙，懷疑因此而釀禍，苗栗檢警今天相驗，3名幼童坦承玩火，訊後連同屋主請回，案由苗栗檢警處理中。

苗栗消防局泰安消防分隊據報趕抵現場，發現1樓已經全面燃燒，冒出濃煙，有民眾發現龔男一度探頭，高喊要他趕緊逃生，但疑因屋內濃煙四竄，龔男被嗆昏，來不及逃生而葬身火窟。

苗栗檢警今天相驗遺體，訊問屋主、目擊者及3名女童案發經過，3女童承認玩火，引燃火勢，訊後均請回，後續將由檢方偵辦。

因龔男為中低收入戶，是家中經濟重要支柱，4名小孩8到19歲，妻子在家做手工，處境堪憐。

苗栗縣長徐耀昌今天會同社會處長范陽添、消防局長徐新淵前往慰問家屬致贈慰問金，並指示社會處提供相關社福補助，讓孩子可以安心就學、正常生活，並請消防局加強防火宣導，呼籲各家戶注意防範火災。