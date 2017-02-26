| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
驚！證實分手 王心凌切了姚元浩 疑似不堪連環爆 永采貼公告「即日起停止營業」
 首頁 > 社會

苗縣泰安溫泉會館宿舍火警釀1死 疑兒童玩火釀禍

2017-02-26  14:58

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣泰安鄉龍山部落一民宅昨天下午傳出火警，在2樓溫泉會館宿舍休息的49歲龔姓男員工被燒成焦屍，苗栗縣消防局及警方初步調查，當時屋主的4歲女兒與鄰居4歲、3歲女幼童在1樓房間床鋪玩打火機點燃衛生紙，懷疑因此而釀禍，苗栗檢警今天相驗，3名幼童坦承玩火，訊後連同屋主請回，案由苗栗檢警處理中。

苗栗消防局泰安消防分隊據報趕抵現場，發現1樓已經全面燃燒，冒出濃煙，有民眾發現龔男一度探頭，高喊要他趕緊逃生，但疑因屋內濃煙四竄，龔男被嗆昏，來不及逃生而葬身火窟。

苗栗檢警今天相驗遺體，訊問屋主、目擊者及3名女童案發經過，3女童承認玩火，引燃火勢，訊後均請回，後續將由檢方偵辦。

因龔男為中低收入戶，是家中經濟重要支柱，4名小孩8到19歲，妻子在家做手工，處境堪憐。

苗栗縣長徐耀昌今天會同社會處長范陽添、消防局長徐新淵前往慰問家屬致贈慰問金，並指示社會處提供相關社福補助，讓孩子可以安心就學、正常生活，並請消防局加強防火宣導，呼籲各家戶注意防範火災。

廣告
  • 苗縣泰安溫泉會館宿舍火警釀1死，疑兒童玩火釀禍。（記者張勳騰翻攝）

    苗縣泰安溫泉會館宿舍火警釀1死，疑兒童玩火釀禍。（記者張勳騰翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 火警 玩火
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
早餐✧芝麻全麥饅頭
奶油鮮蝦義大利麵
酸香辣✧泰式椒麻雞
芋頭去皮不咬手！
轉寄

標題：苗縣泰安溫泉會館宿舍火警釀1死 疑兒童玩火釀禍


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月26日‧星期日‧丁酉年二月初一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.