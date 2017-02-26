改槍放玩具店寄賣 大腿刺青試槍露餡

2017-02-26 15:11

〔記者姚岳宏／台北報導〕27歲李姓男子愛槍成痴，改完槍後把槍寄放模型玩具店賣給同好，警方多次喬裝賣家未果，最後前往他家附近埋伏，才順利逮人並搜出92手槍、子彈、空氣長槍等證物，後又在他手機內發現另把霰彈槍的「試槍」影片，另起出霰彈槍及千發鉛彈等大批軍火。

警方調查，李男疑心病重且行蹤飄忽不定，員警多次偽裝賣家跟他買槍，但他都不搭理，警方只得到李男經常出沒的新北市板橋區國慶路一帶埋伏，果真發現李男行蹤，當時他腰間還鼓鼓的，員警上前盤查，在他腰際搜出1把以報紙包著的92手槍，帶回警局偵辦。

李男一開始否認自己販槍，只說是自己喜歡改槍，不過警方在他手機內發現一段試槍影片，影片中是個露下半身的男子坐著把玩霰彈槍，左腿還有刺青，樣式跟李男腿上的刺青一模一樣，「哦，這還有一把霰彈槍」，李嫌百口莫辯，只得供出另有仿制的霰彈槍，放在模型玩具槍店寄賣。

原來李男將改過的槍都放在模型槍店寄賣，難怪對警方喬裝賣家無動於衷，警方查出他要求55歲張姓女店家以每把4到8萬元賣給玩家，標榜「不滿意包退包換」，警詢後將李男及張女依槍砲罪嫌移送新北地檢署偵辦，並擴大追查槍枝流向。