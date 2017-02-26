電鍍工廠火警 這扇門讓警消捏把冷汗

2017-02-26 14:47

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市五股區成泰路三段上一間位於高樓層的電鍍工廠今天下午近12時許竄出大量黑煙，警消獲報後前往救援，費近1小時將火勢撲滅；警消檢查殘火時意外發現一間擺放危害性物質氰化物的房間，被燻黑的門上還寫著毒性物質管制區，所幸並未延燒到房內，造成更嚴重的損傷。

警消調查發現，電鍍工廠內的機台滾輪處起火，燃燒面積約40坪，所幸今日工廠休息，並無人員傷亡，詳細起火原因仍待火調人員調查釐清。