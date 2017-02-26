扯！海軍中校傳出染毒拒驗尿 急辦退伍獲准

高雄左營軍港內服務的黃姓海軍中校涉毒拒尿檢。圖為左營軍港示意圖。（資料照，記者張忠義攝）

2017-02-26 14:50

〔即時新聞／綜合報導〕日前才爆發清泉崗空軍基地拾獲毒品案，營區全體士官兵全體接受尿液檢測，現在疑又爆發海軍中校染毒的醜聞，有媒體報導，這位中校不但拒絕尿液檢測，並申請退伍竟還獲准。

據《蘋果日報》報導，有海軍官員爆料指出，今年一月初時，海軍艦隊指揮部主計處黃姓中校副處長在遭警方攔查發現其隨身背包內有疑似毒品吸食器，但他向警方表示是友人所有，並非是他所擁有。事發後的第二天，黃姓中校返回到艦指部後，原本依規定要進行尿液檢測，但他不但拒絕檢測，還立即申請辦理退伍，海軍並核准黃在2月1日退伍。

官員表示，黃姓中校被警方查到毒品的時間是在1月，就算申辦提前申請退伍到權責長官核准，少說也要3至4週，但黃卻能立即完成退伍申請，並獲得權責長官核批，火速在2月1日退伍， 明顯就是官官相護，讓黃退伍了事。

對此，艦指部澄清指出，黃姓中校是在1月11日凌晨與朋友聚會後，遭警方攔查其隨身背包內發現有疑似毒品吸食器，但黃員聲稱吸食器為友人所有，並不是他所擁有的物品。第2天黃姓中校在返回單位後，依規定是要進行尿液篩檢，但他拒絕並表示已在警局留有尿液檢體送去篩檢了。

艦指部表示，由於他拒絕尿篩，因此艦指部給予他申誡一支，另外，由於黃遭警方臨檢，並未向部隊回報及請假延後返回部隊，艦指部也給予申誡一次。至於黃申請退伍一事，艦指部說，由於黃是依規定申請退伍，艦指部並依程序核予退伍，並無官官相護，至於有無染毒須待檢方偵辦後才能釐清。

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