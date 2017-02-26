扯！海軍中校傳出染毒拒驗尿 急辦退伍獲准
2017-02-26 14:50
高雄左營軍港內服務的黃姓海軍中校涉毒拒尿檢。圖為左營軍港示意圖。（資料照，記者張忠義攝）
〔即時新聞／綜合報導〕日前才爆發清泉崗空軍基地拾獲毒品案，營區全體士官兵全體接受尿液檢測，現在疑又爆發海軍中校染毒的醜聞，有媒體報導，這位中校不但拒絕尿液檢測，並申請退伍竟還獲准。
據《蘋果日報》報導，有海軍官員爆料指出，今年一月初時，海軍艦隊指揮部主計處黃姓中校副處長在遭警方攔查發現其隨身背包內有疑似毒品吸食器，但他向警方表示是友人所有，並非是他所擁有。事發後的第二天，黃姓中校返回到艦指部後，原本依規定要進行尿液檢測，但他不但拒絕檢測，還立即申請辦理退伍，海軍並核准黃在2月1日退伍。
官員表示，黃姓中校被警方查到毒品的時間是在1月，就算申辦提前申請退伍到權責長官核准，少說也要3至4週，但黃卻能立即完成退伍申請，並獲得權責長官核批，火速在2月1日退伍， 明顯就是官官相護，讓黃退伍了事。
對此，艦指部澄清指出，黃姓中校是在1月11日凌晨與朋友聚會後，遭警方攔查其隨身背包內發現有疑似毒品吸食器，但黃員聲稱吸食器為友人所有，並不是他所擁有的物品。第2天黃姓中校在返回單位後，依規定是要進行尿液篩檢，但他拒絕並表示已在警局留有尿液檢體送去篩檢了。
艦指部表示，由於他拒絕尿篩，因此艦指部給予他申誡一支，另外，由於黃遭警方臨檢，並未向部隊回報及請假延後返回部隊，艦指部也給予申誡一次。至於黃申請退伍一事，艦指部說，由於黃是依規定申請退伍，艦指部並依程序核予退伍，並無官官相護，至於有無染毒須待檢方偵辦後才能釐清。
☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 別以為磨蹭沒事！ 情侶隔著褲子做愛竟搞出人命...
- 政權交接混水摸魚？傳吳敦義愛將搬逾億赴柬被急卡
- 連假南投稽查遊覽車 一件違規
- 見證歷史 鍾逸人：蔣介石是228事件元凶
- 228反蔣風恐再起 警方保護公園銅像
- 金酸莓獎公布 《蝙蝠俠對超人》奪4獎成大「贏」家
- 考照免奔波 竹市再添兩座機車練習場
- 借提取槍 毒犯滑山谷逃脫
- 《觀察筆記》致憂痛
- 阿公級殺手傳說 63歲狙擊手殲滅321名IS
- 雙薪肥貓？教育部又一高官退休轉任私校
- 明鏡週刊︰德情報局 監聽外國媒體
- 3縣市大雨特報！ 今北部濕冷、南部有陽光
- 污水廠再利用污泥 竹縣長取經日宮崎縣
- 第28次大三元 魏少快洗紀錄
- 票房不舉？羅大佑：小巨蛋沒那麼寬敞過
- 娛樂大亨復合奏效 正宮：一直當他是家裡人
- 巴西嘉年華登場
- 本田LPGA高球賽》曾雅妮強勢回歸 抓11鳥飆進前十
- NBA》鵜鶘外線慘！「肯塔基雙塔」合作二連敗
- 熬夜拍戲依舊水噹噹 楊丞琳公開秘招
- 故事》落榜都是有理由的！明清科舉考試的各種落榜原因
- 能高潮又可賺錢 火辣律師轉行賣淫樂歪
- 論文造假風暴／要楊泮池辭校長 台大︰沒有理由！
- 經典賽》台灣隊指導日本小球員 高國輝人氣旺
- 導演開拍《李宗瑞》 男主角找上吳克群
- 陳喬恩深夜飆車 自誇「天生車手」嚇壞粉絲
- 89屆奧斯卡頒獎典禮 HBO同步直播送大禮
- 北市凱達格蘭文化館 平埔族特展
- 台日對抗賽》中職聯隊今晨出發 林泓育戴帽「台日友好」
- 全台唯一 拉阿魯哇族「聖貝祭」登場
- 清泉崗染毒》複檢8人呈陽性 傳1人是少校飛官
- 胡瓜橫躺女人堆 好色落難一身濕
- 【夢的櫥窗】 返回教室
- 追討黨產 顧立雄：涉兩岸因素更恐怖
- NBA》難擋浪花兄弟51分轟炸 豪9分籃網慘吞16連敗
- 巴菲特致股東公開信 捍衛移民對經濟貢獻
- 玖壹壹藉酒邀天后 彭佳慧推工作力挺
- 菲律賓2016年Q4失業率高達25.1 ％
- 西門町商家不養小奇雞 北市府另找場所安置
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：扯！海軍中校傳出染毒拒驗尿 急辦退伍獲准
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分