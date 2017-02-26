左胸中槍從新竹被送到台北 警：「案情不單純」
2017-02-26 14:08
田男被送到台大醫院就醫。（記者王冠仁攝）
〔記者王冠仁／台北報導〕32歲男子田詔仁日前在新竹竹東一帶中槍受傷，他左胸口血流不止，他朋友古宗霖（32歲）竟開車載他狂奔將近80公里，在凌晨1點多跑到台北市台大醫院急診室就醫。
院方發現田受槍傷通報警方，警方趕往醫院找到古男，員警詢問古事發經過，赫然發現他褲子口袋有疑似子彈型狀物品。員警詳加盤查，古從身上拿出2枚子彈，警方隨後領他到停車處，在他車上找到1把改造手槍與6枚子彈、0.36公克安非他命。
古聲稱，他與田從小一起長大，兩人感情要好，當天下午田打電話給他「我受傷了快來幫我」；他立刻駕車趕往，見他傷勢嚴重，擔心其他醫院「技術不好」才狂奔到台北。至於車上找到的槍枝、子彈與毒品，他辯稱不知情，之前有借車給其他朋友，「不曉得怎麼會有這些東西」。
田術後沒有大礙，他告訴警方，當天早上他在家中「試槍」，不小心誤傷自己病痛得昏過去；直到當天下午他恢復意識後，擔心自己失血過多，才趕緊打電話找古幫忙。
警方說，事後曾領田回新竹竹東住家搜索，卻沒找到「兇槍」，且田的傷口有經過初步包紮，警方懷疑他們恐怕與人在新竹械鬥火拼受傷，擔心遭到當地警方追查，才冒著「生命危險」到台北就醫，「案情不單純」。
警方除將兩人分別依槍砲、毒品罪嫌送辦，也將深入追查詳細的事發原因。
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