空屋鬧鬼？ 逃逸外勞躲無人宅
2017-02-26 13:50
〔記者陳燦坤／雲林報導〕為避免空屋成為窩藏犯嫌死角，北港警分局水林分駐所昨晚清查轄內空屋，發現一戶民宅屋主已往生，屋裡疑似還住人，員警前往盤查竟是3名逃逸外勞，得知該屋沒住人，擅自入住躲避追查。
水林分駐所員警昨天晚間9時清查轄內空屋，在水林鄉灣西村發現一戶民宅有人影晃動，但屋主原是一名獨居老人，但早已過世，員警隨即前往清查，當場看到外勞2女1男，3人一臉驚慌嚇得說不出話，員警透過電腦調閱他們資料，查出都是逃逸外勞，在去年8月逃離原雇主，之後在外靠打零工維生，3人身上僅剩一萬元。
3名外勞堅持不說明怎麼得知屋裡沒人，但警方懷疑目前正值農忙之際，可能有非法仲介接送前往田間從事農務，今天訊後移送移民署專勤隊遣返。
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