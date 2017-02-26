不要命！黃色小飛俠上國道 單手騎車玩手機

2017-02-26 13:32

〔記者吳政峰、王瑄晴／綜合報導〕大雨滂沱，視線不佳，竟有兩名機車騎士馳騁國道，簡直不要命！

這兩名騎士騎著白牌一般重型機車，穿著俗稱「黃色小飛俠」的輕便雨衣，26日早上11時許騎上國道一號中壢接五楊高架橋，沿路騎在路肩，車尾閃黃燈，時速約70-80公里。

五楊高架橋速限100公里，適逢228連假，車流量大，傾盆大雨又不斷落下，兩部機車幾乎隱沒在霧茫茫的雨滴中。

騎在前方的騎士右手騎車，左手則在使用手機，險象環生。

國道警察第一大隊五楊分隊小隊長吳清輝指出，機車上國道的行為已違反《道路交通管理處罰條例》第33條第四項，可處3000-6000元罰緩，一般來說會從4000元起跳。

吳清輝表示，國道一號內壢交流道最常發生機車誤闖國道，主因為交流道前方標示不清，導致機車直到上了國道才知道事情大條，進退兩難；另亦常見導航未設機車模式，騎士跟著導航走就上了國道。

國道勤指中心該時段並未接到機車上國道的通報，亦無車禍報案，目前無從得知兩部機車的去向。