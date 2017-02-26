要北捷「50個人死亡賠罪」 女子依恐嚇公眾罪起訴

2017-02-26 13:44

〔即時新聞／綜合報導〕去年5月7日晚間，台北捷運陸續收到32歲季姓女子的電子郵件，裏頭寫著「我現在寫的就是希望大家死」、「給我3萬或者捷運裡面50個人死亡賠罪」，北捷人員見狀立刻報警，此案經台北地方法院檢察署偵結後，以恐嚇公眾罪起訴季女。

據《中央社》報導，季姓女子因為不滿北捷的服務，在2016年5月7日晚上9時38分、40分以及43分，短時間內接連傳送3封電子郵件到北捷電子信箱，嗆聲「我要50個人命、除非一次徹底解決」，捷運客服人員點開信件後不敢大意，直接報警處理。

檢方偵辦後指出，季女的訊息若傳播給大眾，必然會造成群眾恐慌，而且警方接獲通報後一定會進行巡邏，旅客在警察查訪時難免會感到緊張，因此依照恐嚇公眾罪起訴季姓女子。