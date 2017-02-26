趁人之危！男子闖病房行竊被逮

陳姓男子闖病房趁看護行竊，面貌被醫院監視器拍下。（記者張勳騰翻攝）

2017-02-26 13:22

〔記者張勳騰／苗栗報導〕衛福部苗栗醫院2月8日有4間病房內財物遭竊，病房內看護一覺醒來，身邊現金、Iphone7手機卻不翼而飛。苗栗警分局調閱監視器，查出住台中市22歲陳姓男子涉有重嫌，昨晚前往台中將他查獲到案，起出搖頭丸及K他命等物，陳某坦承行竊，今天依竊盜及毒品危害防制條例送辦，懷疑他不只向一間醫院下手，正擴大偵辦。

苗栗警察分局北苗派出所接獲報案後，立即比對、過濾各路口支監視器畫面，積極全面清查可疑人車，進而鎖定陳姓男子涉案。

員警在調閱監視器畫面時，發現陳嫌明明非到醫院內就診或探望親友，但卻在病房樓層四處流連、張望，疑似尋找行竊目標，趁著病房內病人熟睡之時跑入病房內行竊，護理人員見狀詢問也辯稱來探病的，只是不小心走錯病房，行徑十分囂張。

警方「以車追人」昨晚持搜索票至台中市逮捕陳男到案，供稱他與父親一起賣衣服，過年期間與父親吵架，因無錢花用，才會想要趁深夜醫院病房樓層戒備心較低進入竊走5300元，惟竊盜所得3C產品辯稱已販售黑市。陳男僅坦承拉K，搖頭丸是朋友寄放。

苗栗警分局長陳國文提醒在醫院之病人、家屬、醫護人員隨時注意隨身財物，「多一分細心，少一分傷心」，勿讓宵小有機可趁。