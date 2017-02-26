趁人之危！男子闖病房行竊被逮
2017-02-26 13:22
陳姓男子闖病房趁看護行竊，面貌被醫院監視器拍下。（記者張勳騰翻攝）
〔記者張勳騰／苗栗報導〕衛福部苗栗醫院2月8日有4間病房內財物遭竊，病房內看護一覺醒來，身邊現金、Iphone7手機卻不翼而飛。苗栗警分局調閱監視器，查出住台中市22歲陳姓男子涉有重嫌，昨晚前往台中將他查獲到案，起出搖頭丸及K他命等物，陳某坦承行竊，今天依竊盜及毒品危害防制條例送辦，懷疑他不只向一間醫院下手，正擴大偵辦。
苗栗警察分局北苗派出所接獲報案後，立即比對、過濾各路口支監視器畫面，積極全面清查可疑人車，進而鎖定陳姓男子涉案。
員警在調閱監視器畫面時，發現陳嫌明明非到醫院內就診或探望親友，但卻在病房樓層四處流連、張望，疑似尋找行竊目標，趁著病房內病人熟睡之時跑入病房內行竊，護理人員見狀詢問也辯稱來探病的，只是不小心走錯病房，行徑十分囂張。
警方「以車追人」昨晚持搜索票至台中市逮捕陳男到案，供稱他與父親一起賣衣服，過年期間與父親吵架，因無錢花用，才會想要趁深夜醫院病房樓層戒備心較低進入竊走5300元，惟竊盜所得3C產品辯稱已販售黑市。陳男僅坦承拉K，搖頭丸是朋友寄放。
苗栗警分局長陳國文提醒在醫院之病人、家屬、醫護人員隨時注意隨身財物，「多一分細心，少一分傷心」，勿讓宵小有機可趁。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
- 北市動員近百警力 深夜掃蕩W飯店及夜店
- 不要命！黃色小飛俠上國道 單手騎車玩手機
- 小屁孩在公園放鞭炮擾人 看到警察就嚇哭
- 73歲翁拐3東區妹「做物理治療」性侵 躲11年落網
- 圖書館男大生 找落單女童露鳥
網友回應
熱門新聞
- 政權交接混水摸魚？傳吳敦義愛將搬逾億赴柬被急卡
- 別以為磨蹭沒事！ 情侶隔著褲子做愛竟搞出人命...
- MIYAVI受裘莉啟發 關注難民
- NBA》詹姆斯開心嗎？D.威廉斯確定加盟騎士
- 坪林百年石頭屋 王家後代重砌復活
- 受國際油價減產影響 明天起汽柴油漲0.1元
- 《觀察筆記》致憂痛
- 89屆奧斯卡頒獎典禮 HBO同步直播送大禮
- MLB》威嚇打者新招？ 雷神這個舉動引發關注（影音）
- 雙薪肥貓？教育部又一高官退休轉任私校
- 阿公級殺手傳說 63歲狙擊手殲滅321名IS
- 連假南投稽查遊覽車 一件違規
- 汪笨湖追思會 總統贈匾 彭文正 周玉蔻南下送別
- 下半天水氣減少 吳德榮：北台灣將轉間歇性降雨
- 蛋黃區外 小建案盤讓遍地開花
- 追討黨產 顧立雄：涉兩岸因素更恐怖
- 整頓富岡港 2天清6車垃圾
- 瓜地馬拉火山爆發 火山灰恐飄向首都
- 禽流感攪局 櫻桃鴨無斷貨之虞
- 徐若瑄同框歌神 糗尪嗨到失聲
- 北市凱達格蘭文化館 平埔族特展
- 飆生涯新高 咖哩弟仍輸2狀元
- 阮經天跑車載正妹 脫外套送暖
- Somi自認輸了！8歲妹大眼翹睫毛狂放電
- 清水岩溫泉泡腳夯 催湯屋快開放
- 〈看門道評味道〉台灣也有新鮮百合
- NBA》鵜鶘外線慘！「肯塔基雙塔」合作二連敗
- 論文造假風暴／要楊泮池辭校長 台大︰沒有理由！
- 立法院長就任週年 蘇嘉全讓藍綠僵局和緩
- 美豪宅交易 被查出1/3是犯罪洗錢
- 〈愛與光的信息〉My Love 我的愛是否傷了你？
- 中職情蒐細膩 洪總、鄉長按讚
- 《恢復供應首日》北市禽肉買氣回升 價格持平
- 《健康充電站》關節炎治療講座
- 新北金山市地重劃區 未發現郭厝遺址
- 黃大煒唱到濕身 笑喊像游泳
- 尚韋帆引退 最難忘一刻@陳世念
- 美若課邊境稅 恐掀全球貿易戰
- 【愛讀書】 《翻動書頁的聲音》
- 政院廣徵政治檔案 高達300公尺
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：趁人之危！男子闖病房行竊被逮
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分