小屁孩在公園放鞭炮擾人 看到警察就嚇哭

2017-02-26 12:58

〔即時新聞／綜合報導〕台東美術館兒童運動公園才剛斥資500萬元蓋好，還有座「生日蛋糕」主題雕塑，連假期間吸引不少人潮湧進。卻有4名男童拿著打火機在公園內點燃鞭炮，警察收到通報前來盤問時，這些小朋友紛紛被嚇哭。

據《三立新聞》報導，有民眾表示看到4名男童這樣玩，根本不敢帶著自己的小孩靠近。而這4名小朋友看到警察來原本還不承認燃放鞭炮，但警察一問「爸爸媽媽電話幾號？」有男童就嚇到哭出來。

警察見狀相當傻眼，連忙好聲相勸「不要哭不要哭，我們只是跟你爸爸媽媽講一下話而已。」孰料男童哭得更大聲，連說「可是我媽媽會打我啊。」最後4名男童在警察的勸導下紛紛認錯，結束了這場鬧劇。