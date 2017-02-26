「陰莖」造型搖頭丸牟利 警：87分不能再高

2017-02-26 12:44

〔記者徐聖倫／新北報導〕造型87分不能再高！新北市中和警分局昨晚間至北市緝毒，查獲毒咖啡、搖頭丸等大量毒品。幽默的是，這批搖頭丸造型實在不堪入目，每顆都做成陰莖造型，賣家還命名為「大鵰」，查緝的警員打趣說「啊是壯陽藥逆！」

警方日前接獲線報，25日晚間至北市中山區新生北路1處民宅查緝毒品分裝工廠，查獲毒咖啡200包、搖頭丸50顆、分裝袋、電子秤等多項贓證物，而2人買不起封口機，遂以夾頭髮的離子夾充當封口機。被逮的21歲劉姓男子、23歲黃姓男子表示，「大鵰」是詢問度最高的產品，年輕人都很愛。

警方調查，劉、黃2人有多項毒品前科，藉由販毒牟利多時，2人供稱只是負責分裝，確切毒品來源則不願透漏，警方將持續追查。訊後，警方依毒品罪嫌將2嫌移送法辦。

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