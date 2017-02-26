女友最愛「小小兵」﹖ 毒販男友竟這樣用
2017-02-26 12:41
〔記者許國楨／台中報導〕陳姓毒販為掩人耳目，向上游購得K他命、搖頭丸後藏到空氣清淨機內，再進一步按比例加入咖啡分裝成毒咖啡包，且為了防止查緝，還將毒咖啡包放到李姓女友最愛的「小小兵」玩偶後載運四處販售，警方前晚循線逮捕這對毒販鴛鴦查扣大量毒品送辦。
警方調查，28歲陳嫌原從事不動產仲介，因最近房市景氣不佳成交量銳減，加上日常生活花用龐大竟鋌而走險，與小她5歲李姓女友一起四處販毒牟利，台中市刑大偵二隊則是接獲線報，得知綽號「大B」的陳嫌在毒品圈相當活躍佈線查緝。
警方前晚見時機成熟循線到陳嫌與其女友位在北屯區住處埋伏，發現27歲林姓藥腳剛好自該處搬出一台空氣清淨機形跡可疑攔查，果然在清淨機內查獲大量藏放的K他命及搖頭丸等毒品，立即再進入屋內並到陳嫌車內搜索時，赫然發現陳嫌竟將毒咖啡包藏放到卡通電影「小小兵」的玩偶內。
警方當場共查扣K他命982.13公克、搖頭丸27.44公克、毒咖啡包77包（513.13公克） 等毒品，以及現金40萬、點鈔機、分裝盤、攪拌器等證物。
陳嫌供稱，因為擔心遭查緝，平日均將向上游所購入的K他命等毒品藏放空氣清淨機內，再按比例加入咖啡或可可粉自行分裝成毒咖啡包，且為了掩人耳目，因女友喜歡小小兵，平時均以小小兵包裝載運毒品販賣牟取暴利，訊後全案依毒品罪嫌送辦。
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