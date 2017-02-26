清晨突傳巨響 內湖1男子跳樓輕生

2017-02-26 12:37

〔記者鄭景議／台北報導〕今日凌晨5時許，內湖文德路22巷一處民宅，突傳一聲巨響，附近民眾發現是1名男子跳樓，便緊急通報，醫護人員到場後將男子送醫急救，最後卻不幸宣告不治。

據了解，跳樓的是36歲黃姓男子，本身有一些精神上的疾病，他從家中4樓跳下，撞擊遮雨棚後落到地面，傳出巨響驚動附近鄰居，當時黃男家中還有一個妹妹，但妹妹也不清楚黃男輕生的原因，警方已初步排除外力介入跡象。