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新北工廠火警 6樓竄黑煙幸已撲滅

2017-02-26  12:37

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市五股成泰路三段一處6樓高工廠近中午12時許，發生火警，6樓竄出大量黑煙，警消獲報已趕赴救援，12點18分已控制火勢。

警消表示，今日工廠休息，目前暫無傳出人員受困，目前仍在盡力撲滅火勢。

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  • 新北市五股一處6樓高工廠發生火警，所幸火勢已控制。（記者王宣晴翻攝）

    新北市五股一處6樓高工廠發生火警，所幸火勢已控制。（記者王宣晴翻攝）

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