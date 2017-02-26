新北工廠火警 6樓竄黑煙幸已撲滅

2017-02-26 12:37

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市五股成泰路三段一處6樓高工廠近中午12時許，發生火警，6樓竄出大量黑煙，警消獲報已趕赴救援，12點18分已控制火勢。

警消表示，今日工廠休息，目前暫無傳出人員受困，目前仍在盡力撲滅火勢。

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