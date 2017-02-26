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北市男子債務壓力大 爬上9樓冷氣機想跳樓

2017-02-26  12:16

〔記者王冠仁／台北報導〕台北市消防局今天早上9點40分接獲報案，指稱敬業三路一間公寓大樓9樓處，有一名58歲許姓男子從窗戶爬出蹲坐在半空中的窗型冷氣機上，揚言跳樓。消防員獲報趕赴現場並鋪設氣墊防止意外，同時不斷對他勸說。

警方與消防員進入他家站在窗邊對他勸說，許男聲稱他有債務問題，「壓力很大！」警方最後會同當地里長與他家人展開柔情攻勢，最後順利將他勸回屋內，整起跳樓事件在今天早上10點50分左右結束。

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