逃逸外勞疑開K趴 警獲檢舉查獲

2017-02-26 11:42

［記者王涵平／台南報導］麻豆警方昨日接獲檢舉某休閒農場有越南籍男女開趴，派員觀察疑有吸毒後特徵，規劃勤務前往取締，查獲武姓等8人涉嫌吸毒，依毒品危害防制條例送辦。

麻豆警分局偵查隊昨日中午12時接獲電話檢舉，指稱昨晚7時起將有越南籍青少年在下營區某休閒農場舉辦拉K派對，員警先行前往監控蒐證，發現多名越南籍男女動作、行為極為誇張及興奮，懷疑施用毒品，當晚利用取締酒駕勤務前往臨檢。

警方昨晚近11時前往該休閒農場時，29歲越南籍男子武文海由側門衝出，員警欲攔查時，武嫌不服攔查強烈抵抗，從褲子口袋掉落新興毒品咖啡包（2、3級混合型毒品）6包。

警方調查，武嫌為逃逸外勞，坦承施用咖啡包毒品，另現場包廂阮嫌等11人帶返分局採驗尿液，初步篩檢4人有K他命陽性反應，3人有K他命、安非他命陽性反應，其餘4人無反應。

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