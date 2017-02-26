73歲翁拐3東區妹「做物理治療」性侵 躲11年落網
2017-02-26 12:18
〔即時新聞／綜合報導〕73歲鄭姓男子在2005年間，於台北市東區一帶隨機搭訕年輕女子，聲稱自己性無能而要求女子幫他做「物理治療」，將人拐騙到旅館性侵，受害者至少3名，被捕後棄保潛逃新竹竹北一帶，11年來隱姓埋名成功躲避緝拿，但日前前往台北市北投區協助兒子處理住處裝潢問題，終於被掌握到行蹤落網。
綜合媒體報導，警方調查，鄭男2005年間在東區隨機搭訕女子，聲稱自己性無能需要「物理治療」恢復雄風，只要去旅館幫他按摩，就給予上萬元酬勞，竟果真騙到3名女子陪他去開房間，他在按摩完後就將女子性侵，事後也沒有給予允諾的酬勞，被3名受害人報警處理，被捕後被依3個強制性交罪移送，但交保後棄保潛逃，隔年被士林地檢署發布通緝。
警方指出，鄭男11年來藏匿在竹北一帶，以打零工、靠妻兒接濟維生，日前因為兒子北投住處裝潢有問題需要他處理，加上受胸悶痼疾困擾，希望到台北大醫院就醫，因而北上台北，馬上被北投轄區的巡邏員警注意到而繩之以法，他在警局還鬱卒的說，「我再逃2年，就會過追溯期了。」但還是被移送士林地檢署偵辦。
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