| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
麗寶樂園驚傳大跳電 人工疏散受困遊客 NBA Live》柯瑞半場完成4分打 籃網緊咬勇士
 首頁 > 社會

73歲翁拐3東區妹「做物理治療」性侵 躲11年落網

2017-02-26  12:18

〔即時新聞／綜合報導〕73歲鄭姓男子在2005年間，於台北市東區一帶隨機搭訕年輕女子，聲稱自己性無能而要求女子幫他做「物理治療」，將人拐騙到旅館性侵，受害者至少3名，被捕後棄保潛逃新竹竹北一帶，11年來隱姓埋名成功躲避緝拿，但日前前往台北市北投區協助兒子處理住處裝潢問題，終於被掌握到行蹤落網。

綜合媒體報導，警方調查，鄭男2005年間在東區隨機搭訕女子，聲稱自己性無能需要「物理治療」恢復雄風，只要去旅館幫他按摩，就給予上萬元酬勞，竟果真騙到3名女子陪他去開房間，他在按摩完後就將女子性侵，事後也沒有給予允諾的酬勞，被3名受害人報警處理，被捕後被依3個強制性交罪移送，但交保後棄保潛逃，隔年被士林地檢署發布通緝。

警方指出，鄭男11年來藏匿在竹北一帶，以打零工、靠妻兒接濟維生，日前因為兒子北投住處裝潢有問題需要他處理，加上受胸悶痼疾困擾，希望到台北大醫院就醫，因而北上台北，馬上被北投轄區的巡邏員警注意到而繩之以法，他在警局還鬱卒的說，「我再逃2年，就會過追溯期了。」但還是被移送士林地檢署偵辦。

廣告
  • 現年73歲的鄭姓男子11年前在台北東區誘拐3名女子性侵。（情境照，非本文當事人）

    現年73歲的鄭姓男子11年前在台北東區誘拐3名女子性侵。（情境照，非本文當事人）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 性侵 按摩 東區 物理治療
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
早餐✧芝麻全麥饅頭
奶油鮮蝦義大利麵
酸香辣✧泰式椒麻雞
芋頭去皮不咬手！
轉寄

標題：73歲翁拐3東區妹「做物理治療」性侵 躲11年落網


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月26日‧星期日‧丁酉年二月初一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.