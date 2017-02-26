為求有口飯吃... Uber司機包圍交通部抗議

Uber600多位司機在交通部舉行前「挺UBER 站出來」活動。（記者朱沛雄攝）

2017-02-26 15:42

〔即時新聞／綜合報導〕Uber因被交通部重罰，宣布2月10日起暫停在台灣的叫車服務，一群靠Uber兼差賺錢的司機認為交通部剝奪他們的工作權益，也沒回應司機提出的訴求，號召600名司機下午包圍交通部抗議，並揚言若無法獲得善意回應，將持續抗爭。

抗議的Uber司機提出三大訴求，包括TNC專法、確認租賃車合法地位，以及要求交通部給一個跨部會溝通的時間表。

一名Uber司機受訪時提到，他們努力想與政府溝通，希望取得平衡解決方式，也強調這股怨氣大家真的積很久了，在Uber宣布暫停台灣的叫車服務後，已經有不少司機生活困難，有人甚至兩星期沒有收入，快要無法負擔生活，「若再沒有獲得交通部具體回應的話，不排除擴大抗議」。

這波Uber司機抗議活動，約動員250輛車包圍交通部，Uber司機強調，他們真的只想要有口飯吃，也希望得到交通部善意回應。