北市國宅社區 驚傳男子蹲坐9樓窗台欲跳樓

2017-02-26 11:39

〔即時新聞／綜合報導〕台北市基河二期國宅社區今日上午10時左右，有名男子從9樓住家的窗戶爬到冷氣機窗台，目擊民眾見狀連忙報警，警消已在現場鋪設氣墊，並極力勸說男子打消輕生念頭。

據《蘋果日報》報導，警員到場後連忙趕到9樓，在窗戶邊勸導男子下來，但對方卻仍不願意離開窗台。目前警消正在花圃上架設氣墊床，並拉起封鎖線避免圍觀民眾刺激到男子，同時也加緊聯絡男子親友前來開導，希望能避免憾事發生。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980