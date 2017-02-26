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北市國宅社區 驚傳男子蹲坐9樓窗台欲跳樓

2017-02-26  11:39

〔即時新聞／綜合報導〕台北市基河二期國宅社區今日上午10時左右，有名男子從9樓住家的窗戶爬到冷氣機窗台，目擊民眾見狀連忙報警，警消已在現場鋪設氣墊，並極力勸說男子打消輕生念頭。

據《蘋果日報》報導，警員到場後連忙趕到9樓，在窗戶邊勸導男子下來，但對方卻仍不願意離開窗台。目前警消正在花圃上架設氣墊床，並拉起封鎖線避免圍觀民眾刺激到男子，同時也加緊聯絡男子親友前來開導，希望能避免憾事發生。

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  • 台北市基河二期國宅，今日有1名男子在9樓窗台想要輕生。（資料照，記者涂鉅旻攝）

    台北市基河二期國宅，今日有1名男子在9樓窗台想要輕生。（資料照，記者涂鉅旻攝）

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標題：北市國宅社區 驚傳男子蹲坐9樓窗台欲跳樓


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