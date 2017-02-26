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報完家暴又被扁 中國妻欲跳17樓輕生

2017-02-26  11:20

〔記者徐聖倫／新北報導〕34歲中國籍楊姓女子嫁來台灣3年，其45歲丈夫李姓男子工作穩定，本以為找到好歸宿的她，這些年卻慘受李某酗酒後長期家暴，動不動就是打得鼻青臉腫，楊女受不了，欲在自家17樓頂跳樓輕生，所幸警消通力合作，及時將她拉離樓頂女兒牆。警方表示，前一晚楊女才來報家暴，未料當晚又被酒醉夫痛揍，隔日早上才會有跳樓念頭。

據悉，楊女與李某育有2歲子，現在中國讓外婆照顧。楊女向警泣訴，她在台灣無親無故，也沒有朋友，丈夫平時都很正常，但只要喝了酒，總是對她拳腳相向。消防人員說，當時楊女坐在女兒牆緣，臉上明顯紅腫，顯然才剛被打過。

警方說，當時狀況緊急，由警員與楊女不斷說話，藉以吸引她的注意，接著消防人員趁其不備，一把將她抱離女兒牆邊，同時將她緊急送醫。警方表示，楊女雖然僅有1次家暴報案紀錄，但就她本人表示，這個狀況已經持續了起碼2年，現已將本案通報社會局，將由社工接手處理。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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  • 紅圈處為楊女坐在女兒牆邊。（記者徐聖倫翻攝）

    紅圈處為楊女坐在女兒牆邊。（記者徐聖倫翻攝）

  • 消防人員一把將楊女抱住。（記者徐聖倫翻攝）

    消防人員一把將楊女抱住。（記者徐聖倫翻攝）

  • 消防人員架起氣墊。（記者徐聖倫翻攝）

    消防人員架起氣墊。（記者徐聖倫翻攝）

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