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夜騎跌落3米深山溝 男子獲救渾身傷

2017-02-26  11:11

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市鼓山區千光寺附近一處山溝，今天凌晨4點11分許傳出有機車騎士夜騎不慎摔落一層樓深的山溝，痛苦哀號，高市119獲報，出動鼓山消防分隊消防車、救護車前往，以繩索、掛梯將受傷的王姓騎士救起送醫，幸無傷命危險。

消防局指出，受傷的王姓騎士年約30多歲，消防人員到達現場時，發現他是騎機車不慎自摔，跌落於路旁約3公尺深之山溝。

消防人員利用繩索、掛梯將王男救起，意識清楚，給予頸圈、清洗傷口、包紮止血、長背板固定後，並交由救護車送醫院。

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  • 王姓男子夜騎不慎掉落山溝，消防人員獲報前往搜救。（記者黃建華翻攝）

    王姓男子夜騎不慎掉落山溝，消防人員獲報前往搜救。（記者黃建華翻攝）

  • 消防人員以受電筒發現王男掉落在深達三米、約一層樓深的山溝。（記者黃建華翻攝）

    消防人員以受電筒發現王男掉落在深達三米、約一層樓深的山溝。（記者黃建華翻攝）

  • 消防人員費了一番功夫以掛梯將王男救起。（記者黃建華翻攝）

    消防人員費了一番功夫以掛梯將王男救起。（記者黃建華翻攝）

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