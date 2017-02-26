傻眼！長髮、洋裝正妹持毒 警驗明正身赫見男兒身
2017-02-26 11:06
〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢警分局中壢派出所昨天下午在中壢區新興路1家賓館臨檢，查獲一件持有毒品案件，盤查過程中，在房間內打扮時髦著黑色長裙，起初還以為是個女孩，但核對身分後赫見原來是愛裝扮女生的男兒身，讓盤查員警既錯愕又傻眼。
警方表示，員警敲門請從事服務業的31歲李姓男子開門配合臨檢，但李男扭扭捏捏不敢開門，員警覺得有異，員警趁隙在門外望眼一瞧，居然發現房內梳妝檯上擺放有安非他命吸食器，員警立即進入盤查，後來又於床邊櫃子上起獲安非他命1小包。
盤查過程中，員警見李男打扮時髦著黑色長裙，起初還以為是個女孩，但核對身份證後才發現是個男兒身，李男還堅持戴上秀麗的黑長假髮才肯跟員警回派出所，簡直是連「移送也要美美的」。
李男向警方表示，毒品是以1000元購得，平時都由對方主動連絡，並不知道他的真實身分。自己覺得很有女性特質，才打扮漂亮與扮起女裝來可以充滿自信，訊後依毒品罪嫌移送法辦。
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