血汗烘焙坊老闆娘遭爆 疑前議會秘書長「小三」！
2017-02-26 12:59
〔即時新聞／綜合報導〕 台中永采烘焙坊與實習生勞資糾紛案，不僅引發社會議論，前員工也紛紛跳出來爆料在職及離職時如何遭到負責人刁難。過去這間店也曾因遭質疑衛生不佳而登上媒體版面，而網友也當起柯南，發現彭姓女老闆可能就是台中市議會前祕書長陳健楷（目前已停職）的小三，也酸說真的是比八點檔還精采！
有網友在《爆料公社》貼文指出，「法律之前人人平等才是真正的民主社會，如果有人因為當了小三或小四而有所謂的靠山跟特權，你說台灣民主那我實在不信...」。更有網友搜出過去一家法式高檔烘焙坊養麝香豬，影響衛生的新聞報導，而當時陳健楷擔任議員的妻子吳瓊華因不滿烘焙坊彭姓女老闆是陳健楷的「紅粉知己」，因而「挾怨質詢」，砲轟衛生單位，放任一家法式高檔烘焙坊養麝香豬，有衛生疑慮。
台中市議會前秘書長陳健楷出身政治世家，2007年起利用職權勾結廠商，被查出11件工程收回扣3到5成共7158萬元，另以妻子前議員吳瓊華送花單據，詐領議事業務費8萬5000元，加上使用他人帳號上網簽賭職棒、六合彩，台中地院依貪污、賭博等罪重判20年徒刑，褫奪公權8年。
不少網友看完貼文痛批「仗勢欺人 狐假虎威 真是好大的官威壓」、「難怪一通電話打進議會」、「原來背後有人撐腰，難怪那麼囂張…」、「原來是怕得罪議員嗎？」。
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