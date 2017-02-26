女子嘉義仁義潭戲水 被誤報溺水
2017-02-26 00:10
〔記者曾迺強／番路報導〕嘉義縣仁義潭又傳溺水事件？嘉義縣消防局勤務中心今天深夜獲報，有民眾在仁義潭湖畔溺水，縣消番路分隊於11點46分趕抵現場救援。
據轉述，現場為1名女性在湖畔戲水，初步排除意外墜湖或自殺可能性，警、消人員到場後已勸她上岸，現正由勤區員警調查處理中。
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