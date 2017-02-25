這位律師這樣說... 司法院、法務部都生氣了！
2017-02-25 23:22
〔記者項程鎮／台北報導〕台灣陪審團協會理事長張靜律師在網路媒體「上報」撰文，質疑目前還有5%到10%的法官或檢察官收錢，司法院深夜發表措辭強硬的聲明，痛批張靜「只為推動陪審制，不惜以詆毀法官的清廉丶能力與審判獨立為手段」，司法院還要求媒體刊登讀者投書前，須查證和審酌內容。
張靜認為，台灣過去在國民黨威權統治下，法院是國民黨開的，所以有不少的打手（鷹犬）法官及檢察官，為了升遷，幹了許多壞事，如今揣摩民進黨上意的法官、檢察官也陸續產生，不論為那個政黨服務，都是打手司法官。
司法院指出，張靜如有法官收賄或貪污實據，歡迎他依法檢舉，司法院一定嚴辦，絕不寬貸，如有法官揣摩上意或執政黨意，也應舉出事證，否則不該為了推動陪審制，故意詆毀法官。
法務部政務次長陳明堂也指出，如有檢察官收賄或揣摩上意的證據，歡迎檢舉，否則不該僅憑個人主觀意見，憑空臆測指摘檢察官，這樣不但對司改毫無幫助，反而有不良影響。
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