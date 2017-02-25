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6旬婦受寒癱坐路旁 暖警奉薑茶救援

2017-02-25  22:34

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市一名60歲的林姓老婦獨居在新莊後港一路，日前深夜癱坐在離家1公里遠的福營路旁，新莊警分局福營派出所長鄭力仁、警員李季勳巡邏時發現林婦臉色發白，在路旁無助發抖，上前關心，見林婦冷到說不出話，趕緊將她帶回派出所安置，提供薑茶暖身。

警方表示，林婦疑因受寒，一直無法表達自己的身分及住處，所幸另名警員徐志堅剛好返所，發現林婦是轄區內的獨居老人，日前寒冬送暖時曾到她家發送物資，待老婦恢復體力後便駕駛巡邏車送她返家。

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  • 警方親送受寒的獨居老婦返家。（記者王宣晴翻攝）

    警方親送受寒的獨居老婦返家。（記者王宣晴翻攝）

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