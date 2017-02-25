天外飛來三寶！68歲一個橫切...擦撞倒地
2017-02-25 21:29
鄭姓騎士遭撞擊後車倒人傷。（記者陳薏云翻攝）
〔記者陳薏云／新北報導〕68歲一個橫切，撞倒19歲！新北市新店區23日晚間6時許發生一起車禍，68歲洪姓騎士，在安康路上直接橫切雙黃線，卻未注意到後方19歲的鄭姓騎士，兩車因此擦撞倒地，後方車輛將行車紀錄器PO上網，網友看了直呼：「三寶無敵啊！」
影片中，洪姓騎士完全沒有注意後方來車，即從對向車道橫切，造成鄭姓騎士閃躲不及，兩人擦撞倒地，所幸雙方駕駛僅身上多處擦挫傷，並無生命危險，警方替雙方酒測值皆為零，不排除是洪姓騎士違規在先，詳細車禍原因仍待調查。
網友看了影片，紛紛留言：「直接切西瓜也不看後方來車直接撞別人，三寶」、「三寶總是突然出現！」
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