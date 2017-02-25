偷資源回收車到汽車旅館變賣 櫃台傻眼報警

2017-02-25 19:42

［記者劉婉君／台南報導］一名男子今天中午開車到台南市善化區一家汽車旅館，向櫃台小姐表示要變賣7000元，櫃台人員一看竟是一輛資源回收車，當場傻眼，趕緊通報店經理報警，男子則趁隙駛離。

善化警分局茄拔派出所接獲報案後，積極調閱監視器，善化派出所巡邏員警王永盛、謝承佑於下午2點巡邏時，在善化區中正路與大成路口發現該輛資源回收車，嫌犯則早已逃逸無蹤，目前已銷定特定對象追蹤中。

警方調查，該輛資源回收車應是山上區公所於今天上午10點30分向新化警分局報案失竊的車輛，立即通知山上區公所派人前往領回。

山上區公所表示，該輛資源回收車的車齡已10多年，昨晚停放在停車場內，竊賊先侵入辦公室，偷走集中管理的車鑰匙後，將車開走，管理人員今天上午發現後立即報警，懷疑為當地一名有毒品、竊盜前科的男子所為。