修車廠董娘兼營六合彩 整個展場都是她的簽賭站
2017-02-25 19:10
警方在筆記型電腦發現手寫簽單。（記者陳恩惠翻攝）
［記者陳恩惠／台北報導］66歲李姓婦人在新北市泰山區自家的修車廠兼二手車買賣公司經營地下簽賭站，以台彩公司的今彩539及香港六合彩的開獎號碼採2至4星等方式供人下注；台北市大同警分局獲報突襲查緝，屋內傳真機正傳來簽單，讓李婦百口莫辯，查扣傳真機1台、簽注單1批、監視器主機1部及手機1支，警詢後依賭博罪嫌移送新北地檢署偵辦。
儘管李婦年近七旬，但她善用通訊軟體「LINE」與賭客聯繫，還能四處接收最新下注資訊，因此簽賭站的賭客遍及台北、新北、桃園一帶，真是「人老心不老」，警方也將根據查扣資料，逐一過濾賭客資料約談到案。
警方說，李婦是新北市泰林路某修車廠及二手車買賣公司的董娘，由於個性豪邁又善於交際，在同業間小有名氣，由於交友廣闊，兼營地下六合彩及今彩539簽注站之後，不少同行甚至是曾經和她交易過的客人，最後都成了她的下線賭客。
李婦說，之前是自己小玩兩把，研究出心得之後，又不吝分享明牌，請她幫忙下注的人愈來愈多，最後索性自己下海經營簽注站；由於李婦經營修車廠兼二手車買賣公司，於是在廠區養狗和裝設多支監視器，猜想警方不會起疑，詎料，樹大招風遭警方查緝。
警方調查，李婦以台彩的今彩539及香港六合彩為依據，賭客自選號碼下注，兩星一注76元，簽中可得5700元；三星一注66元，簽中可得57000元；四星一注65元，簽中可得70萬元，李婦供稱，每支牌只賺取1至3元不等的低利潤。
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