東港清道專案惹議 警方：全面執法 未針對特定對象
2017-02-25 18:54
〔記者葉永騫／東港報導〕東港警分局配合東港鎮公所執行清道專案，連日整頓交通、取締部分路段攤販，引發爭議，警方澄清，這次的執法是全面性的，不會只做一部分路段。
東港警分局連日對東港鎮新生一路等路段進行清道專案，強力取締在路邊擺攤的攤販，清除佔用道路的設施，但警方執行取締行動也引發強力的反彈，有人批評警方執法不公，質疑華僑市場、中山路、中正路等主要道路警方不去取締，反而取締較不重要的新生一路等路段，認為警方執法不公，有針對特定對象。
網友也對於警方執法標準議論紛紛，有人認為是3分鐘熱度，取締一段時間後又會恢復原狀，有人則希望警方持續下去，真正做到還路與民，並要求民意代表不要關說警方的取締行動，也有攤商認為警方在執法時沒有統一標準，有些攤販排在水溝蓋上也要取締，有些則是放任不管。
東港警分局表示，新生一路等路段因為有很多的漁行，車輛進出頻繁，因此地方才反映應該進行整頓，這次的清道專案是配合鎮公所清潔隊執行，執法的路段不是只有新生一路，其他的路段中山、中正路段都會依法進行，只是時間排定不同，在完成新生路一段的清道專案後，會再執行另一個路段。
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